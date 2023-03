Que sait-on du collectif "Les Soulèvements de la Terre", dont Gérald Darmanin demande la dissolution ?

Reste que les SLT n'hésitent pas à "inciter et participer à la commission de sabotages et dégradations matérielles", selon la note du ministère de l'Intérieur. D'ailleurs, dès sa création en mars 2021, le groupe a appelé à la tenue d'actions fortes contre ses grands axes de lutte : l'accaparement des terres, l'artificialisation des sols et la protection des biens communs, dont l'eau. "Les collectifs qui composent les SLT ont souvent usé tous les recours juridiques et civiques sans être entendus. Ils sont donc décidés à passer à des modes d'action qui empêchent des projets néfastes pour le climat", détaille le mouvement.

L'organisation fonctionne en "saisons". Tous les six mois, lors "d'interludes", elle structure un calendrier d'actions pour la saison à venir, "marquée à la fois par des actions publiques de masse et des surgissements inopinés", détaillent ses membres. Des actions coup de poing qui inquiètent le gouvernement depuis quelques mois. Dans une note révélée par Le Parisien en décembre dernier, le service central du renseignement territorial alertait sur le "virage radical" des activistes. Une analyse qui faisait suite à plusieurs événements marquants comme celui du 11 décembre, lors duquel plusieurs centaines d'activistes se sont introduits au siège de la société Lafarge de Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône) pour protester contre le non-respect de l'entreprise des valeurs limites d'émission de dioxyde de soufre. Un raid attribué aux SLT par les autorités. Action que le mouvement, lui, n'a pas revendiqué, mais simplement relayé.