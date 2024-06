Tout au long de leur vie, nos animaux de compagnie ont besoin de soins et de différents traitements. Les médicaments pour animaux coûtent cher, surtout lorsqu'on soigne des maladies au long cours. Les assurances pour animaux les prennent partiellement ou totalement en charge selon la formule choisie.

Quand on adopte un animal de compagnie (chien, chat, NAC), il faut penser aux coûts engendrés par les soins réguliers et ponctuels qui viennent s'ajouter aux frais d'entretien courant. Souscrire un contrat d'assurance pour animaux peut être avantageux sur le remboursement des médicaments, à condition de choisir la bonne formule.

Quels sont les principaux médicaments pour animaux pris en charge par l'assurance santé ?

Le fonctionnement des assurances pour animaux est semblable à celui de nos mutuelles santé, avec des formules de prise en charge progressive. Les primo-vaccins et les rappels annuels sont généralement compris dans l'assurance avec une couverture complète, car ils sont pratiqués par le vétérinaire lors d'une consultation. Il en va de même pour les traitements ponctuels prescrits sur ordonnance pour soigner une pathologie ou accompagner la convalescence suite à un accident (antidouleurs, pansements, traitements locaux de type antiseptique…).

Pour les traitements sans ordonnance, comme les antiparasites internes et externes (vermifuges, antipuces…) ou les compléments alimentaires, le remboursement dépend de la formule choisie. Certaines assurances garantissent une prise en charge complète systématique, d'autres une prise en charge partielle, mais la plupart des formules proposent des forfaits prévention annuels (par exemple, 60 ou 100 €/an), à utiliser librement au fil des mois selon les besoins.

Comment choisir l'assurance santé de son animal de compagnie ?

Différentes compagnies d'assurance santé pour animaux existent sur le marché. Chacune d'elles propose ses formules, avec une prise en charge plus ou moins importante des différents soins. Ils vont du remboursement partiel de la consultation vétérinaire avec ses médicaments prescrits sur ordonnance, les examens réalisés (imagerie médicale, analyses…) et actes médicaux (chirurgie, stérilisation…), jusqu'à la prise en charge à 100 % de tous les frais vétérinaires et annexes.

Le choix de la formule dépend des besoins particuliers de votre animal de compagnie. Si votre compagnon à quatre pattes a un accès permanent à l'extérieur, si vous l'emmenez souvent en vacances ou en promenade à la campagne, si vous vivez dans une zone connue pour ses parasites spécifiques, il sera pertinent d'opter pour une formule complète qui le couvre en cas d'accident ou d'invasion parasitaire. Si votre animal est prédisposé à une pathologie lourde comme le diabète, il vaut mieux prévoir et sélectionner d'emblée une formule premium, car les traitements sont importants et généralement onéreux. En revanche, une formule réduite peut suffire pour un chat d'intérieur qui fait régulièrement de l'exercice avec ses maîtres et reçoit une alimentation de qualité.

Dans tous les cas, n'hésitez pas à comparer les offres et à demander des devis aux différentes compagnies d'assurance animaux afin de choisir la formule la plus adaptée à votre compagnon à quatre pattes !