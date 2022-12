Emmanuel Macron au Camp des Milles lundi : qu'est-ce que ce site-mémorial ?

Entre 1939 et 1942, ce site de 15.000 mètres carrés a été transformé en camp d'internement et de déportation. Plus de 10.000 personnes y ont été internées, et plus de 2 000 hommes, femmes et enfants juifs ont été déportés vers le Camp d'extermination d'Auschwitz, via Drancy et Rivesaltes. Ils faisaient partie des 10.000 Juifs de la zone dite "libre", qui, avant même l'occupation de cette zone, ont été livrés aux nazis par le gouvernement de Vichy, puis assassinés dans le cadre de la "Solution finale".

Après la visite d'un parcours mémoriel, Emmanuel Macron remettra dans la foulée la Légion d'honneur à Alain Chouraqui, président-fondateur de la Fondation du Camp des Milles.