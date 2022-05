Menacé aux États-Unis, le droit à l'avortement est-il largement reconnu dans le monde ?

Dans les pays représentés en jaune, enfin, l'accès à l'IVG ne s'effectue pas sur demande, mais l'éventail des critères permettant de le réaliser se révèle assez large. Il est ainsi plus facile d'y recourir que dans les pays d'une couleur plus foncée. Le Japon, la Finlande, le Royaume-Uni ou encore l'Éthiopie sont concernés. S'il serait fastidieux de lister pour chaque pays l'état de la législation, notez que le CRR rend ces infirmations accessibles via son site Internet (en anglais).

L'organisation note par ailleurs qu'un mouvement global de démocratisation de l'accès à l'IVG s'observe dans le monde. La vidéo qui suit l'illustre : elle montre l'évolution des législations entre 1994 et 2019 et permet de constater que le nombre de pays refusant en bloc d'accorder aux femmes le droit à l'avortement diminue de manière notable. Si les États-Unis reviennent en arrière sur la question dans les mois qui viennent, ils iraient dont à rebours des évolutions politiques et sociales qui marqués les sociétés au cours des dernières décennies.