Menace de grève sur les JO : que réclament les cheminots de la SNCF ?

SUD-Rail Île-de-France a déposé un préavis de grève pour le 21 mai. Le syndicat espère ainsi peser sur une réunion, prévue le lendemain, avec la direction. Les syndicalistes réclament une augmentation durant les JO de Paris, cet été.

Un nouvel appel à la grève à l'approche des Jeux olympiques. Après les salariés de la fonction publique et les éboueurs parisiens, c'est au tour des cheminots. Le syndicat SUD-Rail Île-de-France a posé un préavis de grève pour le 21 mai, selon France Inter.

Dans un communiqué intitulé "Mépris 2024", SUD-Rail reproche à la direction de la SNCF "de distribuer des miettes" aux agents pour les JO de Paris. La date retenue par le syndicat n'est pas un hasard : une réunion est justement prévue le 22 mai entre la compagnie et les syndicalistes.

Concrètement, la SNCF a mis sur la table une indemnité de 50 euros brut par jour de présence cet été. SUD-Rail, de son côté, réclame le double, repos compris.

Si des perturbations sont à prévoir sur le RER et les Transilien, difficile, pour l'heure, de connaitre les conséquences pour les usagers. Seule certitude : ce préavis s'inscrit dans un contexte plus global de fronde sociale à l'approche des Jeux. Les conducteurs de métro ont par exemple obtenu une prime de 1600 à 2500 euros s'ils travaillent durant l'événement. Par ailleurs, les deux principaux syndicats de la fonction publique, la CGT et Force ouvrière (FO), ont déposé des préavis de grève incluant la période des JO (du 26 juillet au 11 août pour les JO et du 28 août au 8 septembre pour les Jeux paralympiques).