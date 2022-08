Menaces de mort : le soutien de Gérald Darmanin à un pompier harcelé sur les réseaux sociaux

La FNSPF "portera également plainte", a fait savoir son président, Gregory Allione, qui a apporté son "plein soutien" au porte-parole. De son côté, le porte-parole de la sécurité civile, Alexandre Jouassard, a également dit à l'AFP avoir fait l'objet de messages d'insultes et de menaces. "On fera le nécessaire au niveau des dépôts de plaintes et du suivi des signalements à la plateforme Pharos, car cela ne peut pas continuer", a-t-il souligné. Le Service Départemental d'Incendie et de Secours de l'Hérault a exprimé son "indéfectible soutien" sur Twitter avec ce message : "La critique est aisée mais l'art est difficile".