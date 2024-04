Ces surfaces ou objets que vous ne devez pas nettoyer avec du vinaigre blanc Ménage écolo : peut-on utiliser le vinaigre blanc sur toutes les surfaces ? Les produits naturels comme le vinaigre blanc ont le vent en poupe pour nettoyer la maison. Cette star incontestée du ménage écologique se révèle très polyvalente puisqu'elle sert à détartrer, désinfecter, dégraisser, nettoyer et désodoriser. Véritable couteau suisse, le vinaigre blanc s’utilise toutefois avec précaution en raison de son acidité qui peut détériorer certains matériaux.

Faites-vous partie de ces Français qui lisent les petites étiquettes des nettoyants ménagers ? Selon le sondage Toluna effectué en 2021, 78 % se disent très attentifs aux composants des produits d’entretien qu’ils achètent. Pour avoir la main sur la composition, la meilleure solution reste toutefois de fabriquer ses propres produits d’entretien. 36,5 % des sondés confectionnent leur nettoyant multi-surfaces en faisant usage des ingrédients phares comme le vinaigre blanc. Mais attention de ne pas abuser de ce produit à l’odeur caractéristique. Malgré sa polyvalence, il ne s’utilise pas partout.

Quels matériaux faut-il éviter de nettoyer avec du vinaigre blanc ?

Sur les meubles en bois et le parquet ciré, mieux vaut faire l’impasse sur le vinaigre blanc. Au fil des passages, l’acidité du produit détruit la couche de vernis qui protège le revêtement. Le savon noir reste préférable.

Pour laver les pierres naturelles comme le granit, le marbre ou le nacre, on évite également le vinaigre blanc. De manière générale, ce produit ne s’utilise pas sur les matières poreuses.

Si vous avez un canapé en cuir, quelques gouttes de vinaigre blanc sur un coton imbibé d’eau suffisent amplement. Utilisé pur de manière plus généreuse, vous risquez de craqueler la matière. Elle peut aussi ternir ou perdre de sa couleur.

Vos objets en cuivre et en étain ne supportent pas non plus le vinaigre blanc. Les accessoires cuivrés retrouveront leur éclat grâce au savon noir. Et pour l’étain, un lavage au liquide vaisselle reste de mise.

Les appareils à ne pas nettoyer au vinaigre blanc

Véritables nids à bactéries, l’ordinateur, la tablette, le téléviseur et le smartphone méritent un bon nettoyage. Mais soyez prudent, le vinaigre blanc ne fait pas bon ménage avec les écrans. Les gouttelettes de l’ingrédient naturel risquent de s’infiltrer dans la connectique et de l’endommager.

La même vigilance s’impose avec la machine à laver et le lave-vaisselle. Une utilisation régulière se révèle contre-productive car elle entraîne des dommages au niveau des joints en caoutchouc et des composants en métal.

Attention au réaction chimique !

Pour obtenir un résultat optimal, on peut être tenté d’associer le vinaigre blanc à d’autres produits ménagers. Il s’agit d’une mauvaise idée en raison du risque de réaction chimique. Même de manière non simultanée, il est déconseillé de faire interagir le vinaigre blanc avec de l’eau de javel. La fusion de ces deux nettoyants entraîne l’apparition d’un gaz chloré qui provoque toux et irritations.

Bien que considérés comme deux ingrédients naturels, le vinaigre blanc et le bicarbonate de soude ne se marient pas. Le mélange produit une réaction chimique qui se manifeste par la formation d’une mousse et d’une légère effervescence. En plus, chacun annule l’effet de l’autre.

Pour nettoyer vos ustensiles en aluminium ou la semelle de votre fer à repasser, oubliez le vinaigre blanc. Cet ingrédient provoque une réaction chimique lorsqu’il entre en contact avec cette matière. Cela altère l’apparence et la couche protectrice de l’aluminium.