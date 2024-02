Ménage écolo : quatre utilisations insolites du gros sel pour entretenir sa maison

Économique et naturel, le sel est aussi un indispensable du ménage écologique. En effet, il possède de nombreuses vertus qui peuvent nous aider dans l’entretien de la maison. Exit donc les produits chimiques nocifs pour la santé et l’environnement, on pense désormais au sel.

Si on l’utilise pour assaisonner et rehausser nos plats, le gros sel est aussi un allié dans l’entretien de notre maison. En effet, à l’instar du bicarbonate de soude ou du vinaigre blanc, ce produit naturel et économique peut faire des miracles pour dégraisser, désinfecter et nettoyer à l’intérieur de votre logement, mais aussi à l’extérieur, dans le jardin.

Le gros sel pour décrasser les canalisations bouchées

Ce n’est pas rare de se trouver face à un lavabo ou une douche bouchée. Avec le temps, les cheveux, les poils et autres saletés s’accumulent dans les canalisations et empêchent la bonne évacuation de l’eau. Pour désencrasser vos tuyaux avant de causer une inondation dans votre salle de bain, n’hésitez pas à préparer un déboucheur naturel avec 200 grammes de gros sel, 200 grammes de bicarbonate de soude et 20 centilitres de vinaigre blanc. Il vous suffit de déposer le mélange dans la canalisation, de laisser agir pendant quelques minutes avant de verser de l’eau chaude.

Le gros sel, parfait pour se débarrasser des moisissures

Trop d’humidité dans une maison provoque parfois l’apparition de moisissures. Ces taches noires et disgracieuses peuvent être éliminées grâce au gros sel. Pour désinfecter et éliminer, au passage, les bactéries, on l’associe au citron. Il suffit de mélanger le jus de l’agrume avec quelques pincées de gros sel. On applique cette solution sur les tâches avec une éponge, on frotte puis on rince à l’eau claire avant de sécher avec un chiffon propre.

Par ailleurs, le gros sel peut aussi absorber un trop-plein d’humidité dans une pièce. Pour cela, on place un kilo de gros sel pendant quelques jours. Dès que le sel est trop humide ou s’il a noirci, on le change.

Du gros sel et de l’aluminium pour faire briller l’argenterie

Si vous possédez des couverts ou des plats en argent, il n’est pas rare de constater qu’avec le temps, ils perdent de leur brillance. S’ils ont tendance à noircir, n’hésitez pas à leur offrir un bain de sel. Pour cela, placez du papier aluminium dans un plat, versez l’équivalent d’une grosse cuillère à soupe et ajoutez de l’eau bouillante. Il ne reste plus qu’à plonger les couverts pendant une heure puis de frotter avec un produit vaisselle avant de rincer à l’eau claire. Les taches noires auront disparu et votre argenterie aura retrouvé sa brillance des premiers jours.

Du gros sel pour désherber au jardin

Les adventices ont tendance à s’inviter un peu partout dans votre jardin. Le gros sel peut être un allié pour vous en débarrasser à condition de l’utiliser avec parcimonie. Il est, en effet, conseillé de saupoudrer uniquement les plantes que vous souhaitez éliminer puis de les arroser. Attention, tout de même, à ne pas en mettre trop, car le gros sel peut rendre le sol stérile et détruire les plantes autour.