Ménage green : ces fruits et légumes à utiliser pour l'entretien de la maison

Nous sommes de plus en plus à vouloir se tourner vers des astuces naturelles pour faire le ménage. Les fruits et les légumes sont bons pour la santé, mais aussi des alliés dans l'entretien de la maison. Pomme, citron, concombre... Voici comment les utiliser pour nettoyer et faire briller.

Les produits d'entretien classiques que l'on utilise pour faire le ménage sont souvent nocifs pour la santé, mais aussi pour la planète. Or, il est tout à fait possible d'entretenir son intérieur avec des produits naturels et écologiques. Pour un ménage efficace et 100 % green, on se tourne vers les fruits et les légumes. S'ils sont bons pour notre organisme, ils font aussi des miracles dans la maison.

Le citron

Ce petit fruit acidulé est un allié du ménage et de l'entretien. En effet, c'est un antibactérien, un désodorisant, détachant et un superbe dégraissant. Mélangé avec de l'eau, le jus du citron permet de nettoyer les surfaces, meubles et les vitres sans laisser de traces. En frottant une partie du fruit sur la robinetterie, les douches et les éviers, on peut enlever les traces de calcaire. Le frigo sent mauvais ? Il suffit de disposer la moitié d'un citron dans l'appareil. Il absorbera toutes les odeurs nauséabondes.

Le concombre

Vos enfants ont joué les Picasso sur les murs ? Les pelures de concombre sont très efficaces, pour effacer les traces de leurs œuvres facilement. Il suffit de frotter les taches sur le mur et elles disparaîtront comme par magie. Votre mur sera aussi blanc qu'au premier jour. Un petit bout de ce légume vous aidera aussi à lutter contre les traces de calcaire sur les éviers. Frottez directement le concombre sur la surface à nettoyer puis passer un chiffon pour essuyer. Plus de traces !

La pomme de terre

Votre carrelage est terne ? L'eau de cuisson des pommes de terre peut lui redonner de l'éclat en quelques gestes. Pour cela, vous n'avez qu'à verser directement l'eau sur le carrelage et à frotter la surface à l'aide d'un balai brosse. Laissez ensuite agir pendant dix minutes avant de rincer avec une serpillière propre. L'eau de cuisson va dégraisser en profondeur et faire briller le carrelage. Les épluchures, elles, peuvent être d'une grande aide pour détartrer les casseroles. Comment ? En les faisant tout simplement bouillir durant une quinzaine de minutes. Le tartre va se décoller et vos ustensiles seront comme neufs !

La pomme

Il n'y a pas que le citron qui supprime les mauvaises odeurs du frigo. En effet, les épluchures de pomme sont aussi particulièrement efficaces pour absorber les effluves nauséabonds. On les dépose juste dans un bol que l'on dispose à l'intérieur du frigo. Le petit plus ? Les épluchures de pomme vont parfumer l'intérieur de l'appareil. Et quand elles sont flétries, on les jette et on en dispose des nouvelles.

Le bonus : le marc de café

Ne le jetez surtout pas après avoir vidé votre machine à café. Dégraissant, blanchissant, abrasif, le marc de café a mille et une vertus. Vous pouvez, par exemple, l'utiliser pour dégraisser les poêles sans les rayer. Pour cela, il suffit de verser un peu de marc et frotter avec une éponge. En mélangeant du marc avec de l'eau chaude et du citron, vous pouvez désinfecter en profondeur toutes les plaques de cuisson.