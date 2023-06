Menhirs détruits à Carnac : le maire sous la protection des gendarmes

"On va te trouver, on connaît ton adresse, on va te foutre le feu..." Depuis l'annonce de la destruction de plusieurs menhirs à Carnac pour laisser place à une zone commerciale, Olivier Lepick, le maire de cette commune du Morbihan, croule sous les insultes et menaces. À tel point que la gendarmerie a décidé de le placer sous sa protection.

"Le sous-préfet, de sa propre initiative, a décidé de mettre en place une surveillance de ma maison et j'avoue que ça m'a rassuré", a expliqué le maire de Carnac ce vendredi. La gendarmerie effectue des rondes régulières aux abords de son domicile, comme pour le maire de Saint-Brevin-les-Pins après l'incendie à son domicile. Olivier Lepick a reçu des dizaines de messages sur les réseaux sociaux, de même que son épouse et ses enfants. Il envisageait vendredi soir de porter plainte après le "tombereau de haine" qui s'est déchaîné à son encontre.