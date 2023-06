Menhirs détruits à Carnac : le permis de construire du magasin de bricolage était bien légal, confirme le préfet

Il avait également indiqué vendredi à l'AFP que son domicile avait été placé sous la protection de la gendarmerie à la suite de menaces et d'insultes. Le préfet, qui s'est rendu sur place dimanche, "condamne ces agissements ainsi que les comportements inacceptables dont l'élu et sa famille sont victimes" et "a demandé à la gendarmerie de faire preuve à son égard de la plus grande des vigilances", selon le communiqué.

Pour un chercheur proche du dossier qui s'est exprimé sous anonymat auprès de l'AFP, la question de la valeur archéologique des menhirs "restera en suspens", faute de fouilles complémentaires. Suite à la destruction, une association de défense du patrimoine, Koun Breizh ("Mémoire bretonne", en breton), a annoncé avoir déposé une plainte contre X, non pas pour "mettre en cause tel ou tel élu", mais pour "éclairer le processus de décision qui a abouti à ces destructions malgré toutes les formes de protection prévues par la loi", a expliqué à l'AFP son président Yvon Ollivier.