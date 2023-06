Menhirs détruits à Carnac pour construire un Mr. Bricolage : 5 questions pour comprendre la polémique

"La Commission départementale d'aménagement commercial (Cdac) du Morbihan a donné son accord pour l'exploitation commerciale en janvier 2022", a précisé à Ouest-France la Direction de Mr. Bricolage. Le permis de construire, qui avait donc été refusé une première fois en 2015, a lui été délivré le 26 août 2022 par la mairie de Carnac. Mais pourquoi a-t-il été accepté huit ans après un premier refus ? Le précédent permis de construire avait été refusé, selon l'enseigne, non à cause des menhirs, mais pour une problématique de zone humide. Or, la commune de Carnac insiste auprès de Libé sur la conformité du deuxième dossier. "La mairie, pour délivrer un permis de construire, se base sur des documents et des avis sérieux : les architectes des bâtiments de France, la Drac, l’Unité départementale de l’architecture et du patrimoine (...) à notre niveau, l’avis que nous avons reçu était positif, donc le permis a été accordé".

Auprès de Ouest-France, le maire, Olivier Lepick, également président de Paysages des mégalithes, qui porte le dossier de candidature au patrimoine mondial de l’Unesco, précise également ne pas avoir été au courant que la zone était référencée. "Nous sommes extrêmement attentifs à ce genre de choses, nous regardons les zones de pré-inscription archéologique". Or, la Drac aurait placé le site en zone de prescription dans l’ancien Plan d’occupation des sols (POS), mais pas dans l’actuel Plan local d’urbanisme (PLU), selon la mairie.