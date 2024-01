Mes voisins peuvent-ils porter plainte si mes appareils électroménagers font du bruit la nuit ? Bonjour ! La Matinale TF1 vous répond

Pour faire des économies d'énergie, certains font tourner les appareils électroménagers la nuit. Cependant, le bruit peut déranger les voisins, mais est-ce considéré comme un trouble du voisinage ? Jean-Marie Bagayoko vous répond dans Bonjour ! La Matinale TF1.

On a désormais tous en tête les recommandations du gouvernement pour économiser de l’énergie et réduire la facture d’électricité : "Je baisse, j'éteins, je décale". Certains Français prennent cette recommandation au pied de la lettre et lancent donc leur machine à laver, sèche-linge ou encore lave-vaisselle, en fin de soirée, comme ce téléspectateur de Bonjour ! La Matinale TF1. Il se demande si les voisins peuvent porter plainte dans le cas où ces appareils électroménagers causeraient trop de nuisances ?

Que dit la loi ?

Certains Français bénéficient de contrat dit "heures pleines/heures creuses", précise Jean-Marie Bagayoko. Cela signifie qu’ils paient moins cher l’électricité à certaines périodes de la journée. Sont considérées comme "heures pleines", les périodes qui s’étendent de 12 h à 17 h. En revanche, l’électricité consommée entre 20 h et 8 h du matin est payée moins cher. Suivant les préconisations du gouvernement, les Français qui ont souscrit à ce type de contrat, comme notre téléspectateur et sa maman, font donc tourner les appareils électroménagers pendant ces heures creuses.

Or, lorsque ces appareils font trop de bruit, nous sommes effectivement en présence d'un "trouble anormal de voisinage". Cela arrive souvent dans les immeubles anciens, lorsque les murs sont trop fins et l’isolation phonique mauvaise. Pour Charlie Cailloux, juriste pour le site Particulier à particulier, "si un seul voisin se plaint, c’est peut-être parce qu’il est trop sensible au bruit, car nous n’avons pas tous la même sensibilité au bruit, en revanche, si plusieurs voisins se plaignent, là, il y a objectivement un problème de nuisance excessive".

Comment éviter les plaintes des voisins ?

Le tapage nocturne est puni d’une amende de 68 euros s’il est avéré. Mais ce n’est qu’en théorie, explique Jean-Marie Bagayoko. Les forces de l’ordre doivent constater le trouble anormal de voisinage. Par ailleurs, pour que le tapage soit reconnu, il faut que le bruit des machines dépasse 57 décibels.

Toutefois, avant d’en arriver là, il est préférable d’essayer de trouver un compromis avec ses voisins. Le journaliste conseille d’essayer de s’entendre sur un créneau durant lequel il sera possible de faire tourner ses appareils sans déranger.

Si vos appareils électroménagers sont trop bruyants, vous avez la possibilité de les remplacer. "Il existe des machines ultra-silencieuses qui font beaucoup moins de vibrations et qui gênent beaucoup moins le voisinage", rappelle le juriste Charlie Cailloux.