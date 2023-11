Mes voisins se plaignent des aboiements de mon chien : que faire ?

Avant d'en arriver à recevoir une plainte officielle de vos voisins et une amende, il y a heureusement des solutions pour éviter que votre chien n'aboie à tout-va. Tout d'abord, il faut déterminer la cause principale de ces aboiements intempestifs. Est-ce que votre compagnon à quatre pattes aboie pour passer le temps en restant seul toute la journée ? Est-ce qu'il perçoit les inconnus comme une menace et aboie dès que quelqu'un circule le long de votre propriété privée ? Ces cas de figure sont symptomatiques d'un animal qui s'ennuie et manque de socialisation. Avant d'envisager les grands moyens comme le collier anti-aboiements, il faut reprendre votre rôle de maître du chien, parfaire son éducation et lui consacrer davantage de temps. Il est également important de l'amener progressivement à côtoyer d'autres animaux et personnes afin qu'il n'en ait plus peur. Ainsi, votre animal de compagnie percevra différemment son environnement et n'aboiera plus sans motif. Vous retrouverez peu à peu votre tranquillité et vos voisins aussi !