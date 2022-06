Meta lance une académie du métavers gratuite en France

Présente à Paris, Lyon, Marseille et Nice, cette "académie du métavers" compte former 20 élèves par ville et par promo, avec une attention particulière à la diversité et à la place des femmes. "Notre objectif, c'est de former une centaine d'élèves pour la première année à deux métiers du métavers. Le premier, développeur spécialisé en technologies immersives, le deuxième technicien support/assistance", a déclaré Laurent Solly, vice-président Europe du Sud de Meta. Cette future école sera "gratuite, territoriale, innovante" et axée sur l'"employabilité", a assuré à l'AFP Laurent Solly, vice-président Europe du Sud de Meta.