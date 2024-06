Les moustiques, qui prolifèrent dans l’humidité, pourraient bien faire leur retour en nombre cet été. Car le printemps très pluvieux qu'a connu la France a créé un terrain favorable pour l'insecte si redouté. Ce dernier aurait même repris du service avec quelques semaines d'avance dans certaines régions.

Après un printemps arrosé abondamment, un été qui ne manquera pas de piquant ? Le soleil s'impose sur une large partie du pays en ce début de semaine avec des températures enfin estivales venues rompre avec la fraicheur et les pluies intenses des derniers mois. Mais cette hausse du mercure associée au taux d'humidité inhérent aux récentes précipitations fait craindre une prolifération des moustiques, qu'il s'agisse aussi bien de l'espèce commune que de l'Aedes albopictus, couramment appelé "moustique tigre". "Ça risque de piquer pendant les deux trois prochaines semaines", confirme Grégory Lambert, entomologiste au sein de l'Entente interdépartementale de démoustication, à Montpellier. "Un début d'été arrosé, c'est favorable au développement du moustique", détaille-t-il, soulignant que l'insecte "ne régule pas sa température lui-même" et que son développement dépend ainsi des températures extérieures : "plus il fait chaud, plus c'est accéléré". En conséquence, "les endroits qui ont pris de l'eau en quantité suffisante récemment devraient voir éclore un petit pic de moustiques avec la hausse des températures".

"Une vague de chaleur, ça entraîne immédiatement un phénomène de démultiplication et de la prolifération", a déjà eu l'occasion de souligner également Stéphane Rober, président du site Vigilance moustiques, auprès d'Europe 1. "On dit normalement qu'un moustique tigre met dix jours à se transformer de larve en moustique adulte s'il fait 23 °C le jour et 15 °C la nuit", détaille-t-il, soulignant que "quand il fait 30 degrés le jour", ce délai passe à "six/sept jours, ça va beaucoup plus vite".

Faut-il craindre une invasion de moustique durant tout l'été ?

Pour rappel en effet, si la pluie ne convient pas à l’insecte si redouté de l'été, l’eau est néanmoins son meilleur allié, car c'est à proximité des surfaces stagnantes qu'il prolifère. Ainsi, "la femelle pond ses œufs sur les parois asséchées de petits récipients susceptibles de se remplir d’eau suite à un arrosage ou à des précipitations (soucoupes, vases, gouttières, avaloirs, vieux pneus…), quand le niveau d’eau augmente et submerge les œufs, ceux-ci peuvent éclore et donner naissance à des larves, qui se transformeront par la suite en adultes", peut-on lire sur le site "Agirmoustique.fr". Et d'insister : "Sans eau, il n’y a pas d’éclosion des œufs, donc pas de nouvelle génération de moustiques !".

Quid de l'impact de ce début d'été très arrosé sur la population de moustiques tout au long de la période estivale ? Pour Grégory Lambert, les pluies abondantes des dernières semaines dans certaines parties de l'Hexagone ne présagent pas forcément d'un été "infesté de moustiques" partout en France et d'un risque accru concernant le moustique tigre. De fait, outre le fait que les conditions météo ne sont pas identiques d'une région à l'autre, "l'insecte fonctionne par séquence", explique-t-il, et "il faudrait en conséquence des séquences de pluie et de chaud tous les dix jours pour maintenir en eau les gites larvaires" susceptibles de déclencher une véritable prolifération.

En d'autres termes, si l'été démarre bel et bien enfin, et que le beau temps se maintient, les zones anormalement humides pour cette période de l'année devraient s'assécher progressivement, limitant ainsi la propagation des moustiques tout au long de l'été. Pour y contribuer, le spécialiste rappelle en outre la nécessité "de rappeler les bons messages" à chacun. En l'occurrence, pour éviter la prolifération du moustique tigre (qui peut notamment transmettre la dengue, le chikungunya ou le Zika) l'important est donc d'intervenir avant le début de la période critique d’éclosion des œufs en empêchant les larves de pondre et en supprimant les lieux de ponte. Il est ainsi recommandé de changer l’eau des plantes et des fleurs une fois par semaine, de vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et de nettoyer régulièrement les gouttières, mais aussi de couvrir les réservoirs d’eau (bidons, citernes...) ou encore de vider les récipients (arrosoirs, soucoupes).