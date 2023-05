"Météo des forêts" : tout ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle carte diffusée dès demain

Qualifié de "Météo des forêts", ce nouvel outil n’informe pas sur les incendies en cours ou à venir, mais "doit contribuer à ce que chacun soit attentif et à mieux faire comprendre les éventuelles décisions locales pour interdire par exemple des balades en forêt quand les risques sont trop élevés", a souligné le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, lors de sa présentation le 25 avril dernier.

Aujourd'hui, sous l’effet du changement climatique, la majeure partie du territoire métropolitain est vulnérable aux incendies de forêts et de végétation. À défaut de pouvoir les anticiper, ce nouvel outil vise à informer et sensibiliser les Français au risque de feux afin qu’ils adoptent les bons réflexes, en particulier dans les zones sensibles identifiées. Pour rappel, neuf départs d’incendie sur dix sont d’origine humaine et la plupart sont déclenchés par imprudence.