Météo des forêts : cinq départements en risque "élevé" de départ de feux ce samedi

Plus il fait chaud et sec, plus la végétation peut prendre feu, et plus l’incendie peut se propager. Selon la "Météo des forêts", le nouveau dispositif d’alerte et de prévention des incendies, cinq départements sont exposés à un risque "élevé" de départ de feux pour la journée de ce samedi 15 juillet.

Il s’agit du Val-d’Oise, des Yvelines, de l’Eure-et-Loir, de l’Essonne et des Bouches-du-Rhône. Vingt-cinq autres départements, localisés dans le Nord, l’Ouest et le Sud-Est du pays, présentent eux un risque "modéré", selon la carte publiée vendredi en fin d’après-midi sur le site de Météo-France.