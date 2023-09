A-t-on déjà observé des températures aussi chaudes à la fin du mois de septembre ?

Le mercure a ainsi atteint 32 °C à Toulouse (Haute-Garonne), ce qui n'était jamais arrivé aussi tard dans la saison. Selon Météo-France, dans le passé, le seuil de 32 °C a été atteint ou dépassé à seulement trois reprises en troisième décade de septembre, un 21 et un 22 en 1970 ( avec 32,2 °C et 32,4 °C) et un 21 en 1985 (32,2 °C).

À Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), le thermomètre affichait 30,7 °C, égalant ainsi le record du 30 °C le plus tardif ayant eu lieu un 27 septembre, comme ce fut le cas en 1961 et en 1985.