Météo : pourquoi la douceur attendue cette semaine n'est pas forcément une bonne nouvelle

Un épisode de sécheresse en hiver, vraiment ? Les conditions météo actuelles sont tout du moins réunies pour le faire éclore. Le "spectre de la sécheresse se renforce à nouveau", note ainsi La Chaîne Météo. "La France va voir apparaître un anticyclone capable de chasser les perturbations venues de l'Ouest. Empêchant ainsi les masses froides de l'Est d'atteindre l'Hexagone", détaille de son côté le météorologiste Anthony Grillon sur Twitter. Et de poursuivre : "Qui plus est, les fortes pressions liées à cet anticyclone vont contribuer à relever les températures."

Dans le détail, selon les prévisions de Météo France, les températures maximales devraient être supérieures à 10°C durant la majeure partie de la semaine, à l'exception d'un petit quart nord-est. Mardi après-midi, 13°C sont ainsi attendus à Nantes, 15°C à Limoges ou encore 16°C à Tarbes. De même, vendredi après-midi, 12°C sont attendus à Paris, Brest et Lille, 13°C à Bordeaux, Lyon et Toulouse, 14°C à Montpellier et Marseille et même jusqu'à 15°C à Perpignan ou Ajaccio.