Bretagne, Normandie… Un nouveau coup de vent attendu ce week-end

Des rafales de vent pouvant dépasser les 100 km/h sont attendues dans le nord-ouest du pays dans la nuit de samedi à dimanche, particulièrement en Bretagne. À ce stade, Météo-France n'a pas placé de département en vigilance orange, tout en précisant que cela pourrait être le cas. Mercredi, la tempête Gerrit avait balayé le nord-ouest de la France, avec une pointe à 115 km/h dans le Finistère.

À quelques heures du Nouvel An, un nouveau coup de vent important est attendu dans le nord-ouest de la France ce week-end, particulièrement dans la nuit de samedi à dimanche. Selon Météo-France, "le vent de sud à sud-ouest devient fort en soirée (NDLR : samedi 30 décembre) sur la Bretagne puis la nuit suivante sur l'ouest des Pays-de-Loire et la basse Normandie avec des rafales supérieures à 100 km/h vers la côte". "Les rafales de vent prévues sur la Bretagne en soirée de samedi pourraient dépasser parfois les 100 km/h dans l'intérieur des terres", précise l'institut météorologique sur son site.

Pour le moment, les départements de la Bretagne, ainsi que certains de la Normandie et des Pays de la Loire ont été placés en vigilance jaune vent à partir de samedi. "Un passage en vigilance orange reste possible pour cet épisode. Il faut continuer à suivre et à surveiller l'évolution de la situation. Néanmoins, cet épisode de très fortes rafales sera de courte durée, il n'excèdera pas une heure", indique Météo-France. Le vent devrait par ailleurs continuer à souffler fort dans le nord-ouest de la France dimanche 31 décembre, alors qu'une perturbation traversera le pays d'ouest en est.

Les dégâts provoqués par la tempête Gerrit

Plusieurs régions du Royaume-Uni, en particulier en Écosse et dans le nord de l'Angleterre, ont été touchées dans la nuit de mercredi à jeudi par la tempête Gerrit. Celle-ci a entraîné d'importantes chutes de pluie et de neige, ainsi que des vents violents, avec notamment 136 km/h enregistrés dans l'Aberdeenshire en Écosse. Des vents tourbillonnants qualifiés de "tornade" par la police et provoqués par un orage supercellulaire, selon l'Agence nationale de météorologie (Met Office), a également dévasté une centaine de maisons près de Manchester dans la nuit de mercredi à jeudi, sans faire de blessé.

Les transports ferroviaire et aérien ont été perturbés avec des trains et des vols annulés. Des automobilistes sont également restés plusieurs heures coincés dans leur véhicule à cause de la neige, et des routes ont été coupées par des chutes d'arbres sur la chaussée ou des inondations.

En France, cette tempête a également entraîné un fort coup de vent mercredi, comme l'a rapporté Ouest-France. D'après les données publiées par le site Meteociel, des rafales de vent ont atteint 115 km/h à Ouessant (Finistère). Des rafales comprises entre 90 et 100 km/h ont également été enregistrées sur le reste de la façade ouest de la Bretagne. Le vent a également soufflé très fortement dans le département de la Manche, où il a par exemple été relevé 104 km/h à Barfleur et 95 km/h au Cap de la Hague.