Météo : la vague de froid inquiète les agriculteurs

Cet épisode sera toutefois extrêmement court et ne devrait durer que jusqu'au 4 avril. Le printemps s’annonce par ailleurs plus chaud et plus sec que la normale. Toutefois, les météorologues sont d'accord sur un point : à l'avenir, et avec le réchauffement climatique, le phénomène de changements de température va s'amplifier.