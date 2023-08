Canicule : ces innovations qui promettent de vous rafraîchir

Commençons avec une veste ventilée, dotée de deux mini-ventilateurs placés en bas du dos. Au Japon, ce produit s’impose aujourd’hui comme un "must have" ("ce que l’on doit posséder", en français). À l’origine, il était pourtant destiné à une clientèle de niche, comme les ouvriers de chantier. "Avec un climat de plus en plus chaud, les personnes qui n'en avaient jamais porté veulent trouver un moyen de se rafraîchir et sont de plus en plus nombreuses à vouloir en acheter", soutient, auprès de l’AFP, Yuya Suzuki, chargé des relations publiques chez Workman, une enseigne japonaise de vêtements de travail.