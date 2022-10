MeToo, 5 ans après : comment le mouvement s’est ramifié dans la société française

La restauration, où le sexisme est légion, n’est pas épargnée non plus. Pour une fois, dans la lignée de #MeToo, les récits de violences et d’agressions sexuelles sont écoutés. Lancé très tôt, notamment via le compte Instagram "Je dis non chef", le mouvement a toutefois du mal à prendre dans les cuisines françaises.

En politique aussi, grâce aux changements de mentalités depuis 2017, la libération des paroles trouve enfin sa place. Et de la démission demandée de Gérald Darmanin à l'affaire Damien Abad, le gouvernement se retrouve plus d'une fois dans le viseur. Le mouvement a pour effet de créer une instance indépendante, l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles. Plusieurs partis décident alors de monter des cellules d'écoute, qui pourraient enquêter sur des agissements qu’on leur signalerait. Si la gauche n’a pas attendu pour s’en doter, certains partis à droite, comme le Rassemblement national, ne jugent toujours pas nécessaire de sauter le pas.