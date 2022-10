MeToo, 5 ans après : le 15 octobre 2017, le jour où la parole s'est libérée

Dans les prémices du mouvement #MeToo, il y a les révélations, le 5 octobre 2017, de l'affaire Weinstein. Après plusieurs mois d'enquête, les journalistes Jodi Kantor et Megan Twohey du New York Times, puis Ronan Farrow quelques jours plus tard dans le New Yorker dévoilent au grand jour les accusations d'agressions, de violences et de viols portées une douzaine de femmes visant le producteur de cinéma américain. Les révélations secouent Hollywood et font le tour de la planète, notamment via les réseaux sociaux.

À la suite de la publication de ces enquêtes journalistiques, Alyssa Milano fait un tweet dans la nuit du 14 au 15 octobre. "Si vous avez été victime de harcèlement ou d'agression sexuelle, écrivez "moi aussi" en réponse à ce tweet", publie-t-elle, qu'elle fait suivre immédiatement d'un "Me too".