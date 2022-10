MeToo, 5 ans après : "C'est une révolution qui ne peut se satisfaire de petits raccommodages"

Cinq ans après, que peut-on dire sur ce mouvement ? Qu’a-t-il insufflé dans la société française ?

Des choses extrêmement positives. Et c’était complètement inespéré. Il y a cinq ans, je ne pensais pas du tout que cette affaire Weinstein allait déclencher ce que #MeToo a déclenché dans la société française. Rares sont les Français qui n’ont pas entendu parler de #MeToo et des violences sexistes et sexuelles. Et ce sont des centaines de milliers de Français et Françaises qui ont ouvert les yeux sur ce phénomène. Ce sont des centaines de milliers, voire des millions, de Français et de Françaises qui pour la première fois de leur vie en ont parlé à leur entourage. Tout à coup, un énorme tabou de plusieurs milliers d’années s’est levé. Et on ne peut que féliciter #MeToo pour ça. Il était temps que les victimes cessent d’avoir honte.

Ce qui est plus décevant maintenant est la réponse des pouvoirs publics suite à cela. Les pouvoirs publics sont passés à côté pour le moment. Dès les premiers mois de #MeToo, on voit bien que les associations sont débordées de demandes. On voit alors que les femmes prennent la parole. Mais il est extrêmement important de donner un débouché à ces paroles.