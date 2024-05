Un rassemblement contre les violences sexuelles et sexistes dans le milieu médical se tient à Paris devant le ministère de la Santé ce mercredi. Une initiative portée par l'organisation "Osez le Féminisme". Un récent sondage révèle que 78% des femmes médecins disent avoir été victimes de comportements sexistes.

Ce mercredi 29 mai, un rassemblement sous l’étiquette du hashtag #MeTooMedecine aura lieu à Paris devant le ministère de la Santé. La manifestation, lancée par l’organisation Osez le Féminisme, s’oppose aux violences sexistes et sexuelles dans le milieu hospitalier. Elle dénonce aussi le climat misogyne, homophobe et raciste au sein des services hospitaliers et auprès des patientes en France.

Les militants réclament que le ministre de la Santé applique de meilleures mesures de protection comme la clarification des règlements intérieurs et l’application de sanctions des hôpitaux publics en cas d’acte sexiste. Osez le Féminisme souhaite aussi obtenir le financement et la mise en place d’un plan de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dans l’hôpital public.

D’après l’association Donner des Elles à la santé, qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles, 78 % des femmes médecins disent avoir été victimes de comportements sexistes. L’étude révèle aussi que 30 % d’entre elles déclarent subi aussi des gestes inappropriés à connotation sexuelle.