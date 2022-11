Violences sexistes : des dizaines de milliers de personnes manifestent à travers la France contre l'"impunité" des agresseurs

Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont manifesté ce samedi dans toute la France pour dénoncer les dysfonctionnements de la justice en matière de lutte contre les violences sexistes et sexuelles et notamment réclamer une "loi-cadre" contre l'"impunité" des agresseurs. Cinq ans après l'émergence du mouvement #MeToo, près de 90 associations, syndicats ou partis de gauche avaient appelé à un "raz-de-marée dans la rue pour crier notre colère".

À Paris, la manifestation, partie dans l'après-midi de la place de la République et qui a relié la place de la Nation, a rassemblé 80.000 personnes, selon les organisatrices, et 18.500 selon la police. "Nous sommes fortes, nous sommes fières et féministes et radicales et en colère", scandaient des manifestantes, tandis que d'autres criaient "MeToo partout, justice nulle part".