Le ministère de la Santé annonce une série de mesures pour répondre aux témoignages sur les violences sexistes dans les établissements de santé. Tous les personnels de la fonction publique hospitalière seront sensibilisés à la question dans les prochains mois. Une équipe nationale d’experts enquêteurs spécialisés sera aussi mise en place pour éviter l’étouffement des affaires.

C’est la conséquence directe de la libération de la parole contre les violences sexistes et sexuelles dans le milieu médical. "Il est urgent de mettre fin à des pratiques intolérables. Ce n’est pas seulement l’hôpital mais l’ensemble du secteur (de la santé) qui doit réagir et agir", a indiqué le ministre de la Santé Frédéric Valletoux dans le communiqué. Parmi la série de mesures annoncées, une formation sur la question qui sera "rendue obligatoire à partir de 2024, avec un délai de trois ans, pour tous les professionnels travaillant dans les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière".

Une ligne d'écoute dédiée pour les victimes

Le ministère prévoit également la création d'une équipe nationale d'experts enquêteurs spécialisés. Objectif ? Venir en aide aux établissements de santé en cas de signalement de violences sexistes et sexuelles et permettre que leurs investigations débouchent sur un signalement. Ce groupe "permettra de professionnaliser les enquêtes" et de "prévenir l'entre-soi", pour éviter notamment l'étouffement des affaires.

Une association spécialisée dans l'accompagnement des victimes sera par ailleurs chargée de mettre en place "un dispositif d'accompagnement", avec une "ligne d'écoute dédiée" et "un accompagnement psychologique, médical, et professionnel des victimes". Le ministère de la Santé annonce aussi la création d’un baromètre annuel des violences sexistes et sexuelles pour "mesurer l’ampleur du phénomène et suivre son évolution dans le temps ainsi que l’impact des mesures" de prévention.

L'Ordre des médecins a aussi promis une plus grande attention aux violences sexistes, et va procéder à une enquête professionnelle auprès des médecins dont les résultats seront connus au mois d'octobre. Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées devant le ministère de la Santé ce mercredi à l’initiative du mouvement Osez le féminisme pour dénoncer notamment le climat misogyne au sein des services hospitaliers.

D’après l’association Donner des Elles à la santé, qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles, 78 % des femmes médecins disent avoir été victimes de comportements sexistes. L’étude révèle aussi que 30 % d’entre elles déclarent avoir subi aussi des gestes inappropriés à connotation sexuelle. Des voix célèbres, dont l’ancienne Miss France Marine Lorphelin, ou la médecin Karine Lacombe, ont témoigné publiquement ces dernières semaines. Cette dernière, cheffe de service hospitalier des maladies infectieuses à Paris, accusait de "harcèlement sexuel et moral" le médiatique urgentiste Patrick Pelloux qui s’est dit "sidéré".