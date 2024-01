Mettre une éponge dans le lave-linge : une astuce qui va vous changer la vie !

Vous possédez des animaux de compagnie qui perdent leurs poils ? Hélas, ces poils ont tendance à s'accrocher aux fibres de nos vêtements. Voici une astuce pour ne pas passer des heures à retirer les poils collés à nos robes et nos pantalons.

On l'utilise pour faire la vaisselle, nettoyer le four, les plans de travail et bien d'autres tâches ménagères dans la cuisine. L'éponge est un indispensable de l'entretien. Mais, elle peut faire beaucoup plus pour vous, notamment si vous possédez des animaux de compagnie. On vous livre une astuce méconnue qui va littéralement vous changer la vie !

L'éponge : l'astuce pour se débarrasser des poils d'animaux

Vous venez de faire une machine et vous constatez que les poils de votre animal de compagnie préféré sont collés sur tous vos vêtements. Nos chiens et nos chats ont tendance à laisser leurs poils un peu partout dans la maison et le passage en machine ne permet pas de remédier à ce problème. La solution à vos problèmes ? L'éponge ! Il suffit d'en placer une neuve dans le tambour de la machine avec le linge à laver et de lancer le cycle habituel. L'éponge va se balader dans le tambour et le côté abrasif de l'éponge va capturer tous les poils collés. Elle va aussi vous débarrasser des cheveux coincés dans votre pull préféré et qui a tendance à former des boules.

Une alternative aux boules de séchage

Les boules attrape-poils sont fabriquées à partir d'éponge loofa. Elles éliminent les poils et les cheveux qui restent accrochés aux fibres de vos vêtements préférés. Elles se glissent de même manière dans le tambour et capture tous les indésirables. Après le lavage, on retire les poils et les cheveux de la boule, on la rince à l'eau claire et on la sèche. Toutefois, les boules attrape-poils sont plus onéreuses qu'une simple éponge à cuisine.

Désinfecter l'éponge de cuisine à la machine à laver

Elle nous aide beaucoup, l'éponge. On pense à tort que, parce qu'on l'utilise avec des détergents et autres produits nettoyants, elle n'a pas besoin d'un brin de toilette. Pourtant, l'éponge peut devenir très rapidement un nid à microbes. Pour garder une maison propre et une éponge saine, on profite d'une lessive à 60° au minimum pour la glisser dans le tambour de la machine à laver. Les bactéries sont exterminées à partir de cette température.