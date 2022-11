Metz : un nouveau système de verbalisation des voitures par vidéo

Ainsi, trois caméras traquent les conducteurs qui ont pris cette mauvaise habitude faute de place aux alentours de la gare. "On ne sait pas où se garer. Il n’y a plus de dépose-minute, il n’y a plus rien ici, donc je suis un peu embêté", peste un homme. "Si on veut aller à l’avant de la gare, on a toutes les voitures. Ce n’est pas pratique du tout, du coup, on se gare derrière. Mais bon, nous, c’est à chaque fois en warnings, je la dépose et puis on s’en va", explique une mère de famille.

La ville de Metz expérimente cette vidéo verbalisation. Les amendes peuvent atteindre 135 euros. Et forcément, ce n’est pas du goût de tout le monde. "Ce n’est pas bien, je trouve. Je n’ai pas envie d’être verbalisée, mais je vais tout de suite respecter la loi", rit une femme. "Il vaut mieux éduquer les gens que systématiquement sanctionner. Je pense que c’est en plus hyper mal pris par tout le monde", ajoute une autre.