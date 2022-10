Meurtre de Lola : qu'est-ce que l'"Institut pour la Justice", à l'origine du rassemblement ce jeudi à Paris ?

Ce "mouvement" composé "de citoyens, de victimes et d’experts du monde judiciaire", prétend s'imposer comme un "interlocuteur incontournable dans le débat public sur la Justice". Une expertise qui se fonde sur la publication d'"études" et de la "Revue française de criminologie et de droit pénal", et des experts, cités sur son site. Parmi ces derniers certains participeraient à l'élaboration des propositions que l'"Institut" porte auprès des politiques et des médias, selon les propos du directeur, Pierre-Marie Sève, interrogé par TF1info, sans que celui-ci précise concrètement l'impact de ces expertises.

Car la liste des experts peut paraitre hétéroclite. Parmi eux, on trouve des références du droit pénal et de la criminologie, à l'instar du Français Jean Pradel ou du Québécois Maurice Cusson. Mais sont également cités l’avocat Gilles-William Goldnadel, notamment connu pour sa constante défense de la droite israélienne, ou l’ancien directeur de la police judiciaire parisienne Olivier Foll. Celui-ci s’était rendu célèbre en 1996 pour avoir refusé d’assister le juge Halphen dans sa perquisition au domicile du maire de la capitale à l’époque, Jean Tiberi, rapporte un article de Rue89.