Migrants : les tentatives de traversées de la Manche ont explosé au premier semestre

Du jamais vu dans la Manche. Les tentatives de traversées clandestines par des migrants voulant rejoindre l'Angleterre ont explosé au premier semestre 2022, a indiqué lundi le ministère de l'Intérieur. Des chiffres publiés sur fond de durcissement de la politique migratoire côté britannique.

Dans le détail, entre le 1er janvier et le 13 juin 2022, "777 événements de traversées et tentatives de traversées en small boats impliquant 20.132 candidats (+68% par rapport à la même période en 2021) ont été recensés", selon le ministère français de l'Intérieur. En 2021, ces tentatives de traversées généralement par bateaux pneumatiques au départ du littoral nord entre Calais et Dunkerque avaient atteint un "record", avec 52.000 personnes l'ayant tentée et 28.000 migrants l'ayant réussie, selon les données de la Place Beauvau communiquées en janvier.