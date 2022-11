Migrants décédés au large de Calais : des "sanctions" évoquées contre les secours français

Dans une conversation téléphonique avec le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS), un migrant déclare : "Au secours s'il vous plaît (...) je suis dans l'eau". "Oui, mais vous êtes dans les eaux anglaises Monsieur", lui répond son interlocutrice. "Non, non pas les eaux anglaises, les eaux françaises, s'il vous plaît, pouvez-vous venir vite", supplie-t-il encore, avant que la conversation ne soit coupée.

"Ah bah, t'entends pas, tu seras pas sauvé. 'J'ai les pieds dans l'eau', bah je t'ai pas demandé de partir", dit alors l'opératrice. Auditionnés à la suite du naufrage, les agents du CROSS avaient invoqué le manque de moyens qui contraint "à prioriser". Le soir du drame, le centre régional a dû traiter "des centaines, voire des milliers d'appels", rapportait l'un d'eux. Par ailleurs, les retranscriptions de conversations laissent apparaître que le CROSS a contacté à plusieurs reprises les garde-côtes britanniques. Plusieurs associations d'aide aux migrants ont fait part de leur "consternation" après ces révélations.