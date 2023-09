Y aura-t-il 260 millions de réfugiés climatiques d'ici à 2030 dans le monde ?

Aux Nations Unies, on avance des chiffres de migrations liées au "stress hydrique", c'est-à-dire résultant du "prélèvement d'une trop grande quantité d'eau douce dans les sources naturelles par rapport à l'eau douce disponible". On apprend que si celui-ci "n'est pas atténué", il pourrait conduire "à une pénurie d'eau, qui pourrait entraîner le déplacement d'environ 700 millions de personnes d'ici à 2030".

On comprend, à la lecture de ces multiples chiffres, qu'il est très délicat de fournir des estimations fiables. Dans une étude de la Délégation interministérielle à l’accueil et à l’intégration des réfugiés datant de 2021, il est écrit que "mesurer de façon incontestable le phénomène" des migrations climatiques relève "de la gageure". Les estimations les plus fiables portent sur des années écoulées, et proviennent du HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. D'après ce dernier, les catastrophes liées aux conditions météorologiques ont conduit à quelque 21 millions de déplacements par an depuis 2008.