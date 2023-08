Miss Univers Indonésie : forcées de se déshabiller, sept finalistes du concours portent plainte

La directrice nationale de Miss Univers Indonésie, Poppy Capella, a quant à elle réagi sur Instagram et remercié ceux qui ont partagé "leurs opinions, leurs sentiments et leurs analyses avec nous" après cet incident. "Vos commentaires ne sont pas que des mots : c'est une puissante force motrice", a-t-elle écrit. Le concours de beauté s'est déroulé à Jakarta, capitale du pays, du 29 juillet au 3 août dernier. Il avait pour but de sélectionner la représentante de l'Indonésie au concours annuel de Miss Univers, qui se déroulera au Salvador le 18 novembre prochain.