Mobilier de jardin : ces trois matériaux résistent (presque) à tout !

Les beaux jours arrivent enfin et avec eux, l'envie de profiter de son jardin. Un beau mobilier est synonyme de moment de détente, de convivialité et de partage. Néanmoins, les meubles ne sont pas épargnés par les intempéries et les agressions extérieures.

Avoir un jardin aménagé et décoré, c'est bien, mais avec un mobilier adapté aux intempéries, c'est mieux. Parce qu'ils sont exposés au vent, au soleil, à la pluie et autres désagréments liés à la météo, les tables, chaises longues et autres meubles d'extérieurs doivent être particulièrement résistants. Certains matériaux sont adaptés, d'autres moins. On vous dit comment choisir un mobilier de jardin résistant à toutes les épreuves climatiques.

Le mobilier de jardin en résine

Les meubles en résine tressée sont un peu rockstar du mobilier de jardin. Et pour cause, ils sont particulièrement solides et résistants. Appelée également polyrotin, la résine tressée est une matière synthétique qui imite le rotin naturel et qui est fixée sur une armature en aluminium inoxydable. Ce matériau, très plébiscité dans l'hôtellerie par exemple, résiste aux rayons UV, à la pluie, à l'humidité, au chlore, au sel. Il ne jaunit pas au soleil, supporte les variations de température et ne craint pas le gel, à condition d'opter pour une résine tressée de bonne qualité.

Le mobilier de jardin en métal

On trouve ce type de matériau chez les adeptes de décoration moderne et contemporaine. L'aluminium est plébiscité pour sa légèreté, mais ce n'est pas son seul avantage. Il est inoxydable, donc il ne rouille pas, il ne craint pas l'humidité, ni la chaleur, la neige ou la pluie. Le mobilier en métal se nettoie facilement, en revanche, il est moins résistant aux chocs et il n'a pas vraiment sa place dans les régions très ventées.

On lui préférera dans ce cas-là le fer forgé. On aime son esthétique, son intemporalité, son caractère et sa résistance, mais il a aussi quelques inconvénients : il est lourd, donc difficile à déplacer et il a besoin d'un traitement anti-corrosif chaque année.

Le mobilier de jardin en bois

C'est un classique des jardins. Le bois convient à tout type de décoration extérieure et plus particulièrement pour les adeptes de nature et d'authenticité. Ce matériau, utilisé depuis la nuit des temps, a fait ses preuves, on a recours à lui massivement, mais il faut savoir bien le choisir. Le bois est classé selon des essences. Certains nécessitent des traitements particuliers, d'autres sont très solides et imputrescibles. C'est le cas, par exemple, du teck, de l'acacia ou encore de l’eucalyptus. Si le bois est réputé robuste, il a toutefois besoin d'entretien pour garder sa résistance face aux agressions et il est toujours conseillé de protéger les meubles en hiver en les couvrant avec une housse de protection, notamment en cas de gel.