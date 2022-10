"Méga-bassines" contestées : les projets de réserves d'eau se multiplient

Les "méga-bassines" au cœur des préoccupations des militants. Depuis plusieurs jours, des milliers d'opposants à la réserve d'eau géante de Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, sont mobilisés pour protester contre la création de cette "méga-bassine", destinée à l'irrigation agricole en période estivale à l'est de Niort. Entre 4000 et 7000 personnes ont protesté samedi, selon les sources, et plus d'un millier de gendarmes sont encore mobilisés sur les lieux ce lundi.

Si cette réserve d'eau cristallise les tensions, ces projets de "méga-bassines" sont courants dans les Deux-Sèvres. Celle de Sainte-Soline n'est en effet que la deuxième d'un projet de 16 réserves de substitution élaboré il y a quatre ans par un groupement de 400 agriculteurs pour réduire leurs prélèvements d'eau durant l'été, grâce au pompage des nappes phréatiques superficielles en hiver. Elles doivent permettre l'irrigation de 220 exploitations. Une seule est déjà entrée en fonctionnement.