Des agriculteurs français et espagnols bloquaient les principaux points de passage transfrontaliers pour peser sur les élections européennes du 9 juin. Des barrages qui doivent être levés par les manifestants ce mardi matin. "C'était une action coup de poing, on a été entendus", se félicite Jérôme Bayle, l'une des figures du mouvement de contestation.

Fin des barrages à la frontière franco-espagnole. De nombreux agriculteurs français et espagnols bloquaient depuis lundi les deux principaux points de passages, ainsi que certains axes secondaires, permettant de rallier les deux pays. Objectif ? Peser sur les élections européennes et obtenir des avancées sur plusieurs de leurs revendications.

Une opération qui va prendre fin ce mardi matin. "Ils vont partir, au plus tard à 10h, ce sera fini", précise Jérôme Bayle, éleveur de Haute-Garonne devenu figure du mouvement de contestation agricole en début d'année.

Les deux passages principaux bloqués la nuit dernière

Au total, jusqu'à huit points de passage ont été bloqués entre l'Espagne et la France lundi, tout au long des Pyrénées. Tôt ce mardi matin, l'autoroute A9 Montpellier-Barcelone dans les deux sens et l'autoroute A63 Bordeaux-Bilbao dans le sens Nord-Sud étaient toujours occupées. D'autres barrages, comme celui sur le Pont de Rei, non loin de Fos (Haute-Garonne), avaient été levés dès lundi soir.

L'action commune des agriculteurs français et espagnols, une démarche plutôt rare entre les corporations de deux pays différents, avait pour but de mettre en lumière des problèmes similaires du secteur de part et d'autre de la frontière. Dans le détail, ils réclamaient notamment le retour à une énergie moins chère, ainsi que le respect des "clauses miroirs", sujet très sensible au niveau européen. Ces règles imposent en théorie aux agriculteurs de pays tiers les mêmes normes environnementales que celles prévues dans l'Union européenne. Mais dans les faits, elles ne sont pas toujours appliquées.

"Des réponses positives ou l'Europe s'embrasera"

D'après les soutiens du mouvement, la mobilisation a porté ses fruits. "C'était une action coup de poing, on a été entendus, le gouvernement nous a appelés", s'est félicité Jérôme Bayle. L'éleveur bovin indique avoir eu au téléphone Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée auprès du ministre de l'Agriculture. Mais ce dernier "prévient" aussi l'exécutif que les blocages pourraient resurgir l'automne prochain, faute d'avancées suffisantes. "On attend des réponses positives à nos revendications avant fin octobre ou début novembre, ou l'Europe s'embrasera", assure-t-il.

Le projet de loi agricole, qui résulte de la crise survenue l'hiver dernier et qui contient certaines mesures demandées par les syndicats du secteur, a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale fin mai. Il sera désormais examiné au Sénat mi-juin.