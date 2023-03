Retraites : jusqu'à 1,4 million de manifestants attendus le 7 mars, selon le renseignement

Pourront-ils atteindre, voire dépasser le succès du 31 janvier ? Avant la mobilisation du mardi 7 mars contre la réforme des retraites et la grève reconductible qui débutera ce jour-là, le service central du renseignement territorial prévoit des manifestations d'ampleur, indique une source policière à TF1-LCI. Dans le détail, entre 1,1 et 1,4 million de personnes sont attendues sur l'ensemble du territoire, dont 60.000 à 90.000 rien que pour Paris.

Pour rappel, entre 1,12 et plus de 2 millions de personnes avaient battu le pavé le 19 janvier, dont 80.000 à 400.000 à Paris, selon que les chiffres proviennent des autorités ou des syndicats. Le 31 janvier, cette fourchette était de 1,27 à plus de 2,5 millions de manifestants, dont 87.000 à 500.000 à Paris. Enfin, le 7 janvier, entre 757.000 personnes dont 57.000 à Paris (selon le ministère de l'Intérieur) et près de deux millions de personnes, dont 400.000 à Paris, étaient descendues dans les rues contre le projet du gouvernement.