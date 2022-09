Mobilisation et grève pour le pouvoir d'achat : quelles perturbations sont à prévoir ce jeudi 29 septembre ?

SNCF

Les principaux syndicats de cheminots appellent les agents de la SNCF à participer au mouvement. Sur le plan national, il y aura 6 trains sur 10 en moyenne sur les TER. Le trafic sera quasi normal sur les TGV Nord et Est, mais légèrement perturbé en Atlantique et dans le Sud-Est. Il faudra s'attendre à un train sur 2 en moyenne sur les Intercités de jour, et aucune circulation de nuit. Concernant les Ouigo, 3 trains sur 4 circuleront.

Transports urbains

Les réseaux de transports des villes (bus, trams, métros) pourraient être impactés à la fois par les chauffeurs grévistes, mais aussi par des déviations d’itinéraires liées aux manifestations organisées le même jour. Pour connaitre les prévisions de circulation, vérifiez le site internet de votre service de transport.

À Paris, pour les RER, le service sera normal sur les RER A et E, ainsi que sur les lignes K, L, P et U, et les lignes de tramway T4, T11 et T13. Il y aura cependant 3 trains sur 4 sur le RER C et la ligne H, 2 trains sur 3 sur la ligne J, 1 train sur 2 sur le RER D et les lignes N et R. Pour la ligne B, il y aura 1 train sur 2 au nord de la ligne B et 3 trains sur 4 au sud.

Du côté de la RATP, la mobilisation sera modérée, avec des perturbations sur les bus, les trams et le RER B (3 trains sur 4), un trafic quasi normal dans le métro (à l'exception des lignes 6 et 8 avec 9 trains sur 10) et normal sur le RER A.

À l’international, le trafic de l’Eurostar et du Thalys ne sera pas perturbé, ni les liaisons vers l’Allemagne et l’Italie.

Transports routiers

Concernant les transporteurs routiers, la fédération Sud-Solidaires a déposé un préavis de grève pour cette profession sur l'ensemble des départements.

Port

Par ailleurs, la fédération nationale des ports et docks CGT appelle à cesser le travail pendant quatre heures. Les horaires seront différents selon les ports. À Marseille par exemple, ce sera de 9 h à 13 h avec appel à participer à la manifestation interprofessionnelle. Ce mouvement pourrait impacter le trafic maritime.