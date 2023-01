Mobilisation du 19 janvier : deux coupures volontaires de courant

L'opposition à la réforme des retraites a pris des formes très concrètes, ce jeudi 19 janvier. Dans les rues, où des centaines de milliers de manifestants ont battu le pavé, dans les secteurs en grève - transports, fonction publique, etc. -, et dans certains foyers. Car, indique Enedis ce jour, deux coupures volontaires et limitées de courant ont été recensées en France.

Selon le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, ces deux coupures ont touché Massy (Essonne) en début de matinée et Chaumont (Haute-Marne) durant une bonne partie de la matinée. Enedis évoqué des "actes de malveillance présumés", la direction ajoutant qu'il s'agissait de "coupures volontaires, ce n'étaient pas des coupures dues à des travaux".