Colère des agriculteurs : à qui profitent les milliards de la PAC ?

Malgré les annonces du gouvernement, vendredi, les agriculteurs poursuivent leur mouvement ce lundi. Parmi les cibles de leur colère : la Politique agricole commune de l'Union européenne. Une aide dont la répartition, variable selon les États de l'UE, est souvent mise en cause.

C'est l'une des plus anciennes et des plus importantes politiques de l'Union européenne. La Politique commune agricole (PAC) est l'un des éléments déclencheurs du mécontentement des agriculteurs Français, qui manifestent partout dans l'Hexagone. Cette aide, mise en place pour redresser la production agricole du Vieux continent, a vu le jour dès 1962 avec de nombreuses modifications effectuées depuis, notamment pour y intégrer un volet environnemental. Mais les professionnels du secteur dénoncent désormais des normes écologiques trop complexes, entraînant un important "fardeau administratif", alors que le mode de distribution de la PAC est régulièrement remis en question par les agriculteurs européens.

Qu'est-ce que la PAC ?

La Politique agricole commune est issue du Traité de Rome, signé en mars 1957 par six pays européens : l'Allemagne, la France, la Belgique, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Elle est régie par trois grands principes : l'unicité des marchés, la préférence communautaire et la solidarité financière. Parmi les buts de cette mesure, assurer la souveraineté alimentaire européenne, accroître la productivité sur le continent et assurer un niveau de vie équitable aux agriculteurs. Depuis sa création, le texte a largement évolué et une nouvelle PAC est entrée en vigueur au 1er janvier 2023, conditionnant notamment les aides directes versées aux exploitations au respect de normes environnementales.

Figure par exemple dans ce texte l'obligation de laisser 4% des terres arables en jachère ou en "infrastructures agroécologiques" (haies, bosquets, fossés, mares...), alors que des "écorégimes" offrent des primes additionnelles aux agriculteurs participant à des programmes environnementaux plus exigeants. Mais selon les professionnels, ces nouvelles dispositions ont donné lieu à des paiements en retard, car suspendus à des contrôles jugés trop tatillons sur le terrain. Une situation catastrophique pour de nombreux professionnels qui dépendent de ces aides pour vivre : selon les chiffres de l'institut national de la recherche agronomique (Inrae), sur la période 2010-2018, les aides de la PAC représentaient environ 60% du revenu des exploitations agricoles en Europe.

Qui touche quoi dans l'Union européenne ?

La PAC représente le premier poste du budget de l'UE, avec 387 milliards d'euros sur sept ans (2021-2027) dont 270 milliards d'euros d'aides directes. Elle est financée par deux fonds : le fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). Les sommes sont allouées à environ 8,6 millions d'agriculteurs, selon les derniers chiffres publiés en 2021 par Eurostat, soit 4,2% des travailleurs du Vieux continent et le montant des aides est calculé sur le critère de la surface agricole.

Ainsi, la France (deuxième contributeur au budget européen), en tant que première puissance agricole européenne, est la principale bénéficiaire de cette enveloppe avec 9,1 milliards d'euros par an prévu sur la période 2023-2027. Elle touche 17% du budget affecté à la PAC. Suivent l'Espagne (6,9 milliards par an), l'Allemagne (6,4 milliards), l'Italie (5,7 milliards) et la Pologne (4,9 milliards). À l'inverse, c'est l'île de Malte qui bénéficie de la plus petite contribution, avec approximativement 19 millions d'euros par an seulement, selon les chiffres publiés en 2022 par la Commission européenne.

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE

Mais, avec la hausse des coûts des matières premières, ces montants sont désormais jugés insuffisants pour les professionnels. "Il y a un décalage entre la décision sur la PAC et sa mise en œuvre, les charges ayant explosé (carburants, engrais...) après la guerre en Ukraine", s'est inquiétée auprès de l'AFP Anne Sander, (PPE, droite). Face à cette situation, Bruxelles a annoncé, mi-2023, l'activation de la "réserve de crise" prévue dans la nouvelle PAC, soit une enveloppe de 450 millions d'euros supplémentaires pour aider les agriculteurs en cas d'instabilité des prix.

"Mais son niveau reste très insuffisant pour être efficace", a récemment insisté le commissaire européen à l'Agriculture, Janusz Wojciechowski. Alors que les agriculteurs endettés sont "exposés aux coups de grisou des marchés", "si on veut qu'ils investissent dans les transitions, il faut réduire le stress" face aux imprévus avec une réserve "suffisante et réactive", note de son côté Luc Vernet, du think-tank Farm Europe, jugeant le niveau nécessaire d'"a minima 1,5 milliard d'euros".

Une PAC qui favorise les modèles intensifs en France ?

En France, la PAC est distribuée à plus de 400.000 bénéficiaires dans le monde agricole, selon les chiffres du gouvernement. 90% des exploitations de l'Hexagone la touchent, pour une somme qui représente, en moyenne, 14% des recettes des structures. "On sait que les types d'exploitation qui sont plus dépendants aux aides en termes de type de production, ça va être les bovins/viande et les ovins/caprins. En revanche, lorsque l'on est en viticulture, en maraîchage, en volaille ou en porc, on dépend beaucoup moins de la PAC pour sa survie", détaille Aurélie Catallo, directrice Agriculture France à l'Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI).

Toutefois, en pratique, de nombreux responsables dénoncent une répartition inégale des sommes. Le WWF pointe une PAC qui "a surtout largement favorisé et financé le modèle agricole industriel et intensif, et tout le cortège de dégradations environnementales qui l'accompagne". "La PAC est allouée à l'hectare, c'est-à-dire qu'un agriculteur, plus il a de surface, plus il va percevoir d'aide. Or, certaines parties prenantes considèrent que cet indicateur n'est pas le bon", précise, de son côté, Aurélie Catallo.

Selon un document du ministère de l'Agriculture, relayé par Franceinfo, 20% des agriculteurs français possèdent ainsi 52% des terres agricoles et touchent 35% des aides européennes. Des écarts moins importants qu'au niveau européen, où les rapports estiment que 20% des agriculteurs possèdent 83% des terres agricoles et touchent, en moyenne, 81% des aides allouées par l'UE. D'où la critique récurrente contre la PAC - relayée notamment en 2021 par l'enquête "Pour une autre PAC" -, avec son critère basé sur la taille d'une exploitation, qui ne bénéficie qu'aux plus grandes structures, avec une production et des revenus plus importants, plutôt qu'aux structures plus petites et locales, mais aux revenus plus faibles.

Mais ce constat est tempéré par Aurélie Catallo, car cette aide est déjà "un petit peu" répartie en fonction également des critères sociaux. "Contrairement aux idées reçues qu'on peut avoir, en France, la filière qui reçoit le plus d'aides de la PAC, c'est la filière bovin/viande. Or, c'est aussi cette filière qui a les revenus les plus faibles", explique la directrice Agriculture France à l'IDDRI, constatant qu'en dépit de donner "plein de subvention PAC à cette filière, on ne résout pas le problème du revenu". Un constat d'échec pour cette Politique agricole commune, dont les contours et les règles doivent être repensés au sein de l'Union européenne en 2027.