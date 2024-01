Des agriculteurs veulent bloquer le marché de Rungis : dix chiffres qui témoignent de son importance

Des agriculteurs font route en direction de Paris, avec l'intention de bloquer le marché de Rungis, où les attendent des blindés de la gendarmerie. Ce marché d'intérêt national, situé dans le Val-de-Marne, est un haut lieu d'échange de produits alimentaires.

La capitale est désormais en ligne de mire. Des centaines d’agriculteurs en colère ont pris la route, ce lundi 29 janvier, pour aller "investir" le marché d'intérêt national (MIN) à Rungis (Val-de-Marne), dans le but de faire pression sur le gouvernement. Haut lieu de l'alimentation française et premier marché de produits frais au monde, c'est le point névralgique par lequel transite la majeure partie des produits alimentaires pour le ravitaillement de Paris et ses alentours.

Au sein de ce marché bien connu des Franciliens, commerçants et restaurateurs rencontrent les grossistes pour négocier les prix et acheter les marchandises alimentaires, d’horticulture et d’équipement essentielles à l’exercice de leur activité. Mais c'est aussi dans ces halles que sont vendus les produits en provenance de pays étrangers, dont les agriculteurs dénoncent justement la concurrence déloyale. Retour en dix chiffres sur le "garde-manger" de l'Île-de-France.

1969

Le 27 février 1969, les Halles de Paris vivent leurs dernières heures. Après huit siècles d'existence, le "ventre de Paris" et ses marchés de gros sont transférés du cœur de la capitale à Rungis (Val-de-Marne) pour les fruits et légumes et à La Villette pour la viande (qui rejoindra plus tard Rungis).

234 hectares

C’est la surface sur laquelle s’étendent les halles de Rungis, soit 315 terrains de football. Le marché de Rungis est réparti en cinq univers bien distincts : les fruits et légumes, les produits carnés, les produits de la mer et d’eau douce, les produits laitiers et la gastronomie et enfin, l’horticulture et la décoration.

1226 entreprises

C’est le nombre de sociétés qui sont réunies sur le marché de Rungis. Dans le détail, on en compte 376 rien que pour les fruits et légumes, 114 pour les produits laitiers et la gastronomie, 73 pour la viande et 45 pour les produits de la mer et d’eau douce.

13.000 employés

C’est le nombre de personnes qui travaillent sur le marché de Rungis, dont près de 4000 employés uniquement dans le secteur des fruits et légumes, un effectif qui en fait le premier employeur du marché.

6,4 millions

C’est le nombre de visiteurs qui ont été enregistrés au cours de l’année 2022, selon les derniers chiffres fournis par la Semmaris, la société exploitante du marché de Rungis.

65%

C’est la part des achats destinés à la région Ile-de-France. Le reste concerne les régions (25%) et l’étranger (10%).

25.000

C'est le nombre d'acheteurs actifs que compte le marché de Rungis. Il s'agit principalement de commerçants et de restaurateurs.

3 millions de tonnes

C'est la quantité de marchandises qui ont transité par le marché de Rungis au cours de l'année 2022, dont plus de la moitié (1,78 million de tonnes) de produits alimentaires.

5600 mètres carrés

C'est la superficie de la halle dédiée aux produits alimentaires issus de l'agriculture biologique, soumis à des exigences réglementaires strictes et à des contrôles fréquents. .

10,3 milliards d'euros

C’est le chiffre d’affaires du marché de Rungis pour l'année 2022. C'est le secteur fruits et légumes qui occupe la plus grande part, selon les derniers chiffres fournis par la Semmaris.