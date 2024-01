Le carburant de la colère : pourquoi le GNR est au cœur des revendications des agriculteurs

Depuis près d'une semaine, les agriculteurs français se mobilisent, dénonçant notamment leurs faibles revenus. Dans leur viseur, entre autres, la hausse de la taxation du gazole non routier (GNR), conduisant à une nouvelle augmentation des coûts de production. On vous explique les enjeux autour du GNR.

C'est l'un des sujets qui mobilisent les agriculteurs français. Depuis ce 1ᵉʳ janvier 2024, et jusqu'en 2030, voire au-delà pour les agriculteurs, la taxe sur le GNR, le gazole non routier - réservé à différents secteurs, dont les professionnels agricoles - doit progressivement augmenter chaque année. Une mesure prise dans le cadre de la transition écologique et d'une décarbonation de l'agriculture, nécessaire face au réchauffement climatique.

Cette hausse cristallise néanmoins la colère des agriculteurs, eux-mêmes bien conscients des enjeux de transition, alors que les exploitations agricoles subissent de plein fouet les effets du dérèglement climatique.

Qu'est-ce que le GNR ?

Le GNR est similaire au gazole livré dans les stations services. Bénéficiant d'une fiscalité spécifique, il est coloré en rouge et est destiné aux véhicules non routiers. Cela concerne par exemple les tracteurs dans l'agriculture, mais aussi les engins de travaux publics comme les chasse-neige ou dans le secteur du BTP, les locomotives ferroviaires ou encore les bateaux de navigation intérieure, qui eux, utilisent néanmoins un équivalent du GNR, spécialement conçu pour cet usage.

Ce gazole est devenu obligatoire pour tous les engins non routiers en janvier 2011, suite à un arrêté de la France datant du 10 décembre 2010 et suivant une directive européenne destinée à réduire les émissions de gaz à effet de serre des moteurs industriels. Selon le groupe TotalEnergies, le GNR serait ainsi moins polluant que le fioul classique, utilisé par le passé pour alimenter les engins agricoles. Il serait notamment composé de moins de soufre et d'une part de biocarburants.

Comment est calculé le prix du GNR pour les agriculteurs ?

En plus de la TVA, s'ajoute au prix hors taxe de ce carburant la TICPE, la Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Elle porte notamment sur les produits d'origine pétrolière, principaux responsables des émissions de carbone, qui accélèrent le réchauffement climatique. Mais ce sont les deux seules taxes qui existent sur le GNR, contrairement au carburant acheté par les automobilistes ou les routiers, qui voient, eux, s'ajouter d'autres taxes. Le GNR bénéficie donc d'une fiscalité allégée.

Par ailleurs, les agriculteurs ont le droit à un remboursement partiel de la TICPE. Lors de l'achat du GNR, qu'ils se font généralement livrer à domicile, dans une cuve, ils paient ce gazole avec l'ensemble de la taxe. Les agriculteurs doivent ensuite faire une déclaration auprès de l'administration, souvent en fin d'année, pour obtenir le remboursement d'une partie de la taxe qu'ils ont payée. Selon le ministère de l’Économie, le soutien au GNR agricole représentait 1,7 milliard d'euros en 2023.

Pourquoi la taxe sur le GNR augmente ?

En septembre 2023, le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a annoncé la fin de la défiscalisation du GNR, notamment pour les agriculteurs. "Nous supprimerons la niche fiscale sur le gazole non routier tout simplement pour faire basculer notre fiscalité d’une fiscalité brune – c’est une fiscalité qui incite à consommer des énergies fossiles, donc c’est mauvais pour le climat – à une fiscalité qui valorise les investissements verts", avait-il justifié sur Franceinfo à l'époque.

Cette suppression de la défiscalisation devait néanmoins se faire progressivement, à partir de 2024 et jusque un peu au-delà de 2030. Ainsi, en 2024, le GNR est taxé 24,81 centimes d'euro par litre, dont les agriculteurs peuvent récupérer jusqu'à 18,1 centimes. Ils paient donc en réalité 6,71 centimes de taxe par litre, soit presque 3 centimes de plus qu'en 2023 (3,86 centimes d'euro). Le plan initial était de faire baisser chaque année d'environ trois centimes le montant de la défiscalisation, jusqu'à ce que cette niche fiscale disparaisse totalement.

Arnaud Rousseau, président du premier syndicat agricole, la FNSEA, a toutefois souligné qu'ils avaient obtenu des compensations à la disparition progressive de cet avantage. Les recettes récupérées doivent notamment servir à financer la transition écologique des agriculteurs, en soutenant par exemple la transformation ou l'achat d'engins moins polluants.

Pourquoi les agriculteurs sont en colère ?

La hausse de la taxe reste malgré tout une source de mécontentement parmi de nombreux agriculteurs, qui se plaignent déjà de coûts de production élevés. Quelques jours à peine après l'annonce de Bruno Le Maire sur la fin progressive de la défiscalisation du GNR, des agriculteurs ont commencé à exprimer leur refus en manifestant devant les préfectures, en déversant pneus, paille et fumiers sur les routes ou en retournant les panneaux d'entrée des villes pour dénoncer le manque de soutien du gouvernement.

Ce mouvement étalé de protestations a atteint son point fort en ce début d'année, avec des blocages de routes. Les manifestants, comme la Coordination rurale, deuxième syndicat agricole, s'opposent catégoriquement à la remise en cause de cette niche fiscale, malgré la progressivité de la mesure et les compensations promises par le gouvernement.

Afin de faire un pas vers les manifestants, Arnaud Rousseau, après une entrevue avec le Premier ministre lundi, a évoqué la possibilité qu'au lieu d'avoir à demander le remboursement de la détaxe, les agriculteurs puissent bénéficier d'une remise "immédiatement", réduisant ainsi les lourdeurs administratives dont ces professionnels se plaignent.