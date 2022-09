Mobilisation pour le pouvoir d'achat : quelles perturbations sont à prévoir jeudi 29 septembre ?

Inflation, crise énergétique, inquiétudes sur les retraites et assurance chômage : les motifs de colère sociale ne manquent pas en cette rentrée. Et pour s'en faire l'écho, les syndicats CGT, FSU et Solidaires organisent le 29 septembre une journée de grève nationale et de manifestation. Trois syndicats manquent toutefois à l'appel : la CFDT, l'Unsa et FO qui n'entendent pas y participer.

Leurs principales revendications portent notamment sur le pouvoir d'achat et la réforme des retraites, comme le souligne l'intersyndicale dans un communiqué qui dénonce les mesures gouvernementales annoncées, les estimant "en dessous de la situation de paupérisation de la population". "La loi votée cet été se contente de poser quelques rustines et, à travers les exonérations de cotisations, ampute le salaire socialisé, fragilisant la protection sociale. Dans la fonction publique, la revalorisation de 3,5% de la valeur du point d’indice est en deçà de l’urgence à relever l’ensemble des rémunérations de 10% au moins tout de suite pour préserver les conditions de vie de tous", alertent la CGT, FSU et Solidaires.