SNCF : après une journée de grève, la direction accorde une augmentation à ses salariés

La SNCF lâche du lest dans son bras de fer avec ses syndicats. À l'issue d'une journée de grève qui a perturbé les premiers départs en vacances, la direction a annoncé une augmentation pour les cheminots à la rentrée. Un coup de pouce diversement apprécié selon les syndicats.

Concrètement, plusieurs mesures concourent à cette augmentation. Elle sera de 3,7% pour les petits salaires, et de 2,2% pour les cadres, soit une médiane de 3,1% (70.000 salariés seront augmentés de plus de 3,1%, et 70.000 de moins), a précisé François Nogué, le directeur des ressources humaines de l'opérateur, à l'issue d'une longue table-ronde avec les syndicats. La valeur du point sera relevée de 1,4%, et tous les salaires seront aussi augmentés de 500 euros sur l'année. Les indemnités liées à la production (heures de nuit, dimanche, fêtes, astreintes) seront revalorisées de 4% en moyenne. Par ailleurs, les salaires d'embauche des agents d'exécution ont également été revalorisés de 4%.