"Mon budget quotidien était de 4,20 euros pour 4 repas" : le témoignage d'un ex-salarié d'Orpea

"Mon budget quotidien était de 4,20 euros par personne pour faire le petit-déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner", assure l'ex-salarié. "Le matin par exemple, c’est deux biscottes, un morceau de sucre, un micro-pain et une petite confiture. À midi, c’est 60 grammes de saucisson, 100 grammes de viande et 100 grammes de légumes. On est au grammage près pour tenir ces chiffres." Si l'ex-chef cuisinier ne va pas jusqu'à dire qu'il a vu des résidents affamés, il renvoie malgré tout aux données sur la dénutrition en Ehpad. Selon les chiffres donnés par la Haute Autorité de Santé, la dénutrition touche en moyenne 27% des personnes âgées en maisons de retraite.

Loin de se limiter aux repas, cette rationalisation se serait également appliquée au personnel, rapporte Guillaume Gobet, ainsi qu'au matériel, des pansements aux couches. Selon lui, un résident peut ainsi ne pas être changé le soir s'il a atteint son quota de couches pour la journée.