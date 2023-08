Mon chat a fugué : que faire et comment réagir ?

Selon son Baromètre 2023, l'I-CAD, service national d'Identification des carnivores domestiques, a établi qu'un chat est déclaré perdu en France toutes les 7,9 minutes.

Si votre chat ne revient pas malgré vos appels répétés, il ne faut pas hésiter à déclarer sa perte auprès de l'I-CAD dans les 24 heures. Ensuite, faites le tour du quartier, interrogez les voisins, les commerçants, demandez à ce que les garages et les caves alentours soient inspectés par leur propriétaire, car il n'est pas rare qu'un chat se retrouve coincé à l'intérieur. Placardez aussi des affiches avec une photo de l'animal et vos coordonnées, partagez sur les groupes locaux des réseaux sociaux, sans oublier les applications spécialisées comme Filalapat. De plus, informez les vétérinaires et les forces de l'ordre du secteur (ainsi que les services communaux, ce sont eux qui gèrent la récupération des animaux écrasés sur la voie publique). Mieux vaut trop que pas assez !

Soyez patient, retrouver un chat fugueur peut prendre quelques jours ou il peut revenir de lui-même, comme si de rien n'était…