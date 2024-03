Mon chat a mauvaise haleine : dois-je m'inquiéter ?

La mauvaise haleine est courante chez les chats. Elle est généralement révélatrice d'un problème bucco-dentaire. Elle peut aussi être un symptôme d'un problème de santé grave et doit vous alerter.

Votre chat a mauvaise haleine ? Lorsqu'elle s'installe dans la durée, l'halitose féline ne doit pas être ignorée. Afin de ne pas passer à côté d'une maladie ou d'une infection qui aurait pu être soignée facilement si elle avait été traitée à temps, voici tout ce que vous devez savoir sur la mauvaise haleine chez le chat.

Quelles maladies sont responsables de l'halitose du chat ?

Une hygiène bucco-dentaire insuffisante entraîne souvent une dégradation de l'haleine et ce phénomène s'observe chez tous les animaux, humains compris. Sans hygiène, la plaque dentaire et le tartre s'installent. Cette prolifération bactérienne est elle-même responsable de nombreuses infections buccales. Lorsqu'elles ne sont pas rapidement détectées et soignées, elles peuvent créer un abcès, causer des surinfections ou atteindre d'autres organes. L'halitose en est alors le signe annonciateur.

Mais d'autres maladies s'expriment également par l'apparition d'une mauvaise haleine du chat, particulièrement chez les animaux âgés. Le diabète et l'insuffisance rénale ou hépatique (lipidose hépatique, maladie rénale chronique…) provoquent une odeur sucrée caractéristique qui rappelle celle d'un fruit trop mûr en train de pourrir. Si, en revanche, l'haleine du chat se rapproche davantage d'une odeur de poisson avarié, il a peut-être des parasites internes.

Que faire si mon chat a mauvaise haleine ?

L'halitose n'est pas une maladie en soi, mais le symptôme d'une maladie ou d'une infection. C'est pourquoi il ne faut pas l'ignorer lorsqu'elle dure plus de quelques jours. Une visite chez le vétérinaire s'impose afin de poser un diagnostic grâce à des examens et de traiter la cause de la mauvaise haleine.

Le vétérinaire commence par examiner la cavité buccale de votre félin, à la recherche d'un abcès, d'une gingivite, de dépôts de tartre... Si l'un d'eux est en cause, des soins seront réalisés, éventuellement accompagnés d'un traitement antibiotique et/ou anti-inflammatoire pour guérir l'infection. L'halitose devrait disparaître avec la guérison. Pour prévenir sa réapparition, le vétérinaire vous conseillera de brosser les dents du chat toutes les semaines et de privilégier une alimentation à base de croquettes. Légèrement abrasives, elles jouent le rôle du dentifrice et ralentissent l'installation de la plaque dentaire.

Si aucun problème bucco-dentaire n'est détecté, des analyses plus approfondies seront effectuées, en tenant compte du passif médical du chat et de son âge. Outre la recherche et le traitement des vers, car le parasitisme peut expliquer une haleine poissonneuse, le vétérinaire s'intéressera aux maladies plus graves que sont le diabète et les insuffisances des organes. Un accompagnement médical peut alors stabiliser l'état de l'animal et réduire les symptômes afin de l'aider à vivre encore quelques années.